13 NİSAN 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

13 Nisan 2023 hangi maçlar var?

15:00 Samtredia - Gagra Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

16:00 Ç.Rizespor - Sakaryaspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2

17:00 Saburtalo Tiflis - Telavi Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

17:00 PAOK - Lamia Yunanistan Kupası Bilyoner TV

19:00 Vejle - Hvidovre IF Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV

19:00 Dila Gori - Samgurali Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:45 Feyenoord - Roma UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final CBC Sport Exxen

19:45 KAA Gent - West Ham UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final Exxen

20:30 Altay - Altınordu Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2

21:00 Al Fujairah - Al Wahda BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner TV

22:00 Manchester Utd - Sevilla UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final CBC Sport Exxen

22:00 Juventus - Sporting Lisbon UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final TV 8 Buçuk Exxen

22:00 B.Leverkusen - St.Gilloise UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Exxen

22:00 Lech Poznan - Fiorentina UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final Exxen

22:00 Anderlecht - AZ Alkmaar UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final Exxen

22:00 Basel - Nice UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final Exxen