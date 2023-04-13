13 NİSAN 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.
Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
13 Nisan 2023 hangi maçlar var?
15:00 Samtredia - Gagra Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
16:00 Ç.Rizespor - Sakaryaspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
17:00 Saburtalo Tiflis - Telavi Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
17:00 PAOK - Lamia Yunanistan Kupası Bilyoner TV
19:00 Vejle - Hvidovre IF Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
19:00 Dila Gori - Samgurali Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
19:45 Feyenoord - Roma UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final CBC Sport Exxen
19:45 KAA Gent - West Ham UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final Exxen
20:30 Altay - Altınordu Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
21:00 Al Fujairah - Al Wahda BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner TV
22:00 Manchester Utd - Sevilla UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final CBC Sport Exxen
22:00 Juventus - Sporting Lisbon UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final TV 8 Buçuk Exxen
22:00 B.Leverkusen - St.Gilloise UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Exxen
22:00 Lech Poznan - Fiorentina UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final Exxen
22:00 Anderlecht - AZ Alkmaar UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final Exxen
22:00 Basel - Nice UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final Exxen