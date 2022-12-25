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    Gaziantep FK - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oluyor.
    • 25.12.2022 - 14:58
    • Güncelleme : 25.12.2022 - 15:05
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    Gaziantep FK - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Kalyon Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak.

    Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Gaziantep - Beşiktaş maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Serkan Tokat.

    İlk 11'ler

    Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Papa, Hanousek, Furkan, Jevtovic, Mustafa, Merkel, Maxim, Figueiredo

    Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Talha, Umut, Necip, Atiba, N’Koudou, Gedson, Cenk, Weghorst


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