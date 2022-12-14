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- 14 ARALIK 2022 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?
14 ARALIK 2022 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?
- 14.12.2022 - 10:46
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Ayrıca Dünya Kupası heyecanı da devam ediyor. Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine ulaşmak istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var?
13:00 Kapaz – Sabah Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
18:00 Sumqayıt – Sebail Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
20:00 Rapid Bükreş – Petrolul Romanya Liga 1 Bilyoner
22:00 Fas – Fransa 2022 Dunya Kupasi Yarı Final TRT 1
23:45 Covilha – Nacional Portekiz Lig Kupası Bilyoner
23:45 Portimonense – Gil Vicente Portekiz Lig Kupası Bilyoner