14 NİSAN 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

14 Nisan 2023 hangi maçlar var?

12:45 Newcastle Jets - Macarthur Bulls Avustralya A Ligi Bein Sports 4 Bilyoner TV

16:30 Zira - Sebail Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

18:00 Haka - Oulu Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

18:00 KTP - KuPS Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

18:30 Dunajska Streda - Podbrezova Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV

19:00 Sibenik - ND Gorica Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV

19:00 Warta - Slask Wroclaw Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV

19:00 Neftçi Bakü - Qabala Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

19:30 Greuther Fürth - Jahn Regensburg Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2 Bilyoner TV Bein Sports 5

19:30 Hannover 96 - Heidenheim Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4 Bilyoner TV Tivibu Spor 1

19:30 Cremonese - Empoli İtalya Serie A S Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV

20:00 FC Midtjylland - Aalborg Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV

20:00 Helsingor - Naestved Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV

20:00 Sonderjyske - Vendsyssel Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV

20:30 Antalyaspor - Alanyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2

20:30 Galatasaray - Kayserispor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1

20:30 SV Ried - WSG Tirol Avusturya Bundesliga Bilyoner TV

20:30 Schaffhausen - Yverdon İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV

20:30 Neuchatel Xamax - FC Will İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV

21:00 Excelsior - G.A. Eagles Hollanda Eredivisie Bilyoner TV

21:00 NAC Breda - Willem II Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

21:00 Den Bosch - Helmond Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

21:00 Heracles - Roda Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

21:00 Maastricht - Dordrecht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

21:00 Oss - De Graafschap Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

21:00 VVV Venlo - Eindhoven Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

21:00 Zwolle - SC Telstar Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

21:00 Lommel - Deinze Belçika 1. B Ligi Bilyoner TV

21:00 Beerschot - Club Brugge U23 Belçika 1. B Ligi Bilyoner TV

21:15 Koper - ND Gorica Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV

21:15 Thun - FC Aarau İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV

21:30 Schalke 04 - Hertha Berlin Almanya Bundesliga Idman TVBein Sports 4 Bilyoner TV Tivibu Spor 1

21:30 Modena - Parma İtalya Serie B Bilyoner TV

21:30 KGHM Zaglebie - Gornik Zabrze Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV

21:45 Spezia - Lazio İtalya Serie A S Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV

21:45 Standard Liege - Charleroi Belçika Pro League Tivibu Spor 2 Bilyoner TV

21:45 Queen Park - Hamilton İskoçya Championship Bilyoner TV

21:45 Ross County - Aberdeen İskoçya Premier Lig Bilyoner TV

22:00 Rayo Vallecano - Osasuna İspanya La Liga CBC SportS Sport Plus Bilyoner TV

22:00 Toulouse - Lyon Fransa Ligue 1 Bilyoner TV Bein Sports 5

22:00 Albacete - Eibar İspanya La Liga 2 Bilyoner TV

22:00 Middlesbrough - Norwich City İngiltere Championship Bilyoner TV

22:15 Famalicao - Guimaraes Portekiz Liga NOS Bilyoner TV

22:30 Palestino - Cobresal Şili Primera Ligi Bilyoner TV