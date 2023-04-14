14 NİSAN 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.
Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
14 Nisan 2023 hangi maçlar var?
12:45 Newcastle Jets - Macarthur Bulls Avustralya A Ligi Bein Sports 4 Bilyoner TV
16:30 Zira - Sebail Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
18:00 Haka - Oulu Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV
18:00 KTP - KuPS Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV
18:30 Dunajska Streda - Podbrezova Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV
19:00 Sibenik - ND Gorica Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV
19:00 Warta - Slask Wroclaw Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV
19:00 Neftçi Bakü - Qabala Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
19:30 Greuther Fürth - Jahn Regensburg Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2 Bilyoner TV Bein Sports 5
19:30 Hannover 96 - Heidenheim Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4 Bilyoner TV Tivibu Spor 1
19:30 Cremonese - Empoli İtalya Serie A S Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV
20:00 FC Midtjylland - Aalborg Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV
20:00 Helsingor - Naestved Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
20:00 Sonderjyske - Vendsyssel Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
20:30 Antalyaspor - Alanyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2
20:30 Galatasaray - Kayserispor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
20:30 SV Ried - WSG Tirol Avusturya Bundesliga Bilyoner TV
20:30 Schaffhausen - Yverdon İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV
20:30 Neuchatel Xamax - FC Will İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV
21:00 Excelsior - G.A. Eagles Hollanda Eredivisie Bilyoner TV
21:00 NAC Breda - Willem II Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
21:00 Den Bosch - Helmond Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
21:00 Heracles - Roda Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
21:00 Maastricht - Dordrecht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
21:00 Oss - De Graafschap Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
21:00 VVV Venlo - Eindhoven Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
21:00 Zwolle - SC Telstar Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
21:00 Lommel - Deinze Belçika 1. B Ligi Bilyoner TV
21:00 Beerschot - Club Brugge U23 Belçika 1. B Ligi Bilyoner TV
21:15 Koper - ND Gorica Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV
21:15 Thun - FC Aarau İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV
21:30 Schalke 04 - Hertha Berlin Almanya Bundesliga Idman TVBein Sports 4 Bilyoner TV Tivibu Spor 1
21:30 Modena - Parma İtalya Serie B Bilyoner TV
21:30 KGHM Zaglebie - Gornik Zabrze Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV
21:45 Spezia - Lazio İtalya Serie A S Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV
21:45 Standard Liege - Charleroi Belçika Pro League Tivibu Spor 2 Bilyoner TV
21:45 Queen Park - Hamilton İskoçya Championship Bilyoner TV
21:45 Ross County - Aberdeen İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
22:00 Rayo Vallecano - Osasuna İspanya La Liga CBC SportS Sport Plus Bilyoner TV
22:00 Toulouse - Lyon Fransa Ligue 1 Bilyoner TV Bein Sports 5
22:00 Albacete - Eibar İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
22:00 Middlesbrough - Norwich City İngiltere Championship Bilyoner TV
22:15 Famalicao - Guimaraes Portekiz Liga NOS Bilyoner TV
22:30 Palestino - Cobresal Şili Primera Ligi Bilyoner TV