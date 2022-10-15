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- 15 EKİM CUMARTESİ 2022 maç programı: Bugün hangi maçlar var?
15 EKİM CUMARTESİ 2022 maç programı: Bugün hangi maçlar var?
- 15.10.2022 - 11:16
- Güncelleme : 15.10.2022 - 11:19
Futbolseverler 15 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçların programını yakından takip ediyor.Haftasonunu futbol maçlarını takip ederek geçirmek isteyenler bugün oynanacak maçları araştırmaya başladı.
Televizyon karşısında maçlarını izlemek isteyenler hangi ligde hangi maçlar oynanacak sorusuna yanıt arıyor.Peki bugün hangi maçlar oynanacak?
Spor Toto Süper Lig'de ve Avrupa'nın önde gelen liglerinden oynanacak maçları sizler için derledik.Heyecan dolu maçların oynanacağı 15 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçlar şu şekilde;
Süper Lig
14:30 Fatih Karagümrük - Hatayspor
17:00 Kasımpaşa - Adana Demirpsor
20:00 Kayserispor - Galatasaray
20:00 Konyaspor - Gaziantep FK
İspanya La Liga
15:00 Girona - Cadiz
17:15 Valencia - Elche
19:30 Mallorca - Sevilla
22:00 Athletic Bilbao - Atletico Madrid
İngiltere Premier Lig
14:30 Leicester City - Crystal Palace
17:00 Fulham - Bournemouth
17:00 Wolverhampton - Nottingham Forest
19:30 Tottenham - Everton
Almanya Bundesliga
16:30 Werder Bremen Mainz 05
16:30 Wolfsburg - Mönchengladbach
16:30 Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen
16:30 Stuttgart - Bochum
19:30 RB Leipzig - Hertha Berlin
Fransa Ligue 1
18:00 Lorient - Reims
22:00 Lens - Montpellier
İtalya Serie A
16:00 Empoli - Monza
19:00 Torino - Juventus
21:45 Atalanta - Sassuolo
Hollanda Eredivisie
19:45 Fortuna Sittard - RKC Waalwijk
21:00 Go Ahead Eagles - Heerenveen
22:00 Cambuur - Vitesse