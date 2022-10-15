15 EKİM CUMARTESİ 2022 maç programı: Bugün hangi maçlar var?

15 EKİM CUMARTESİ 2022 maç programı: Bugün hangi maçlar var?

15 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçların programı araştırılıyor.Bugün oynanacak maçları sizler için derledik.İşte bugünün maç programı..

Futbolseverler 15 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçların programını yakından takip ediyor.Haftasonunu futbol maçlarını takip ederek geçirmek isteyenler bugün oynanacak maçları araştırmaya başladı.

Televizyon karşısında maçlarını izlemek isteyenler hangi ligde hangi maçlar oynanacak sorusuna yanıt arıyor.Peki bugün hangi maçlar oynanacak?

Spor Toto Süper Lig'de ve Avrupa'nın önde gelen liglerinden oynanacak maçları sizler için derledik.Heyecan dolu maçların oynanacağı 15 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçlar şu şekilde;

Süper Lig

14:30 Fatih Karagümrük - Hatayspor

17:00 Kasımpaşa - Adana Demirpsor

20:00 Kayserispor - Galatasaray

20:00 Konyaspor - Gaziantep FK

İspanya La Liga

15:00 Girona - Cadiz

17:15 Valencia - Elche

19:30 Mallorca - Sevilla

22:00 Athletic Bilbao - Atletico Madrid

İngiltere Premier Lig

14:30 Leicester City - Crystal Palace

17:00 Fulham - Bournemouth

17:00 Wolverhampton - Nottingham Forest

19:30 Tottenham - Everton

Almanya Bundesliga

16:30 Werder Bremen Mainz 05

16:30 Wolfsburg - Mönchengladbach

16:30 Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen

16:30 Stuttgart - Bochum

19:30 RB Leipzig - Hertha Berlin

Fransa Ligue 1

18:00 Lorient - Reims

22:00 Lens - Montpellier

İtalya Serie A

16:00 Empoli - Monza

19:00 Torino - Juventus

21:45 Atalanta - Sassuolo

Hollanda Eredivisie

19:45 Fortuna Sittard - RKC Waalwijk

21:00 Go Ahead Eagles - Heerenveen

22:00 Cambuur - Vitesse