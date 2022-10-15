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    15 EKİM CUMARTESİ 2022 maç programı: Bugün hangi maçlar var?

    15 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçların programı araştırılıyor.Bugün oynanacak maçları sizler için derledik.İşte bugünün maç programı..
    • 15.10.2022 - 11:16
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 11:19
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    15 EKİM CUMARTESİ 2022 maç programı: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolseverler 15 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçların programını yakından takip ediyor.Haftasonunu futbol maçlarını takip ederek geçirmek isteyenler bugün oynanacak maçları araştırmaya başladı.

    Televizyon karşısında maçlarını izlemek isteyenler hangi ligde hangi maçlar oynanacak sorusuna yanıt arıyor.Peki bugün hangi maçlar oynanacak?

    Spor Toto Süper Lig'de ve Avrupa'nın önde gelen liglerinden oynanacak maçları sizler için derledik.Heyecan dolu maçların oynanacağı 15 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçlar şu şekilde;

    Süper Lig

    14:30 Fatih Karagümrük - Hatayspor

    17:00 Kasımpaşa - Adana Demirpsor

    20:00 Kayserispor - Galatasaray

    20:00 Konyaspor - Gaziantep FK

    İspanya La Liga

    15:00 Girona - Cadiz

    17:15 Valencia - Elche

    19:30 Mallorca - Sevilla

    22:00 Athletic Bilbao - Atletico Madrid

    İngiltere Premier Lig

    14:30 Leicester City - Crystal Palace

    17:00 Fulham - Bournemouth

    17:00 Wolverhampton - Nottingham Forest

    19:30 Tottenham - Everton

    Almanya Bundesliga

    16:30 Werder Bremen Mainz 05   

    16:30 Wolfsburg - Mönchengladbach

    16:30 Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen

    16:30 Stuttgart - Bochum

    19:30 RB Leipzig - Hertha Berlin

    Fransa Ligue 1

    18:00 Lorient - Reims

    22:00 Lens - Montpellier

    İtalya Serie A

    16:00 Empoli - Monza

    19:00 Torino - Juventus

    21:45 Atalanta - Sassuolo

    Hollanda Eredivisie

    19:45 Fortuna Sittard - RKC Waalwijk

    21:00 Go Ahead Eagles - Heerenveen

    22:00 Cambuur - Vitesse


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