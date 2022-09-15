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    15 EYLÜL PERŞEMBE 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 15.09.2022 - 11:49
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    15 EYLÜL PERŞEMBE 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    UEFA Avrupa Ligi Rennes - Fenerbahçe takımları karşı karşıya geliyor. 15.09.2022 | Perşembe günü saat 22:00 ile başlayacak müsabaka, CBC Sport, Exxen aracılığıyla naklen yayınlanacak.

    UEFA Avrupa Konferans Ligi M.Başakşehir - Fiorentina takımları karşı karşıya geliyor. 15.09.2022 | Perşembe günü saat 22:00 ile başlayacak müsabaka, TV 8 Buçuk, Exxen aracılığıyla naklen yayınlanacak.

    UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor - Kızılyıldız takımları karşı karşıya geliyor. 15.09.2022 | Perşembe günü saat 19:45 ile başlayacak müsabaka, Exxen aracılığıyla naklen yayınlanacak.


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