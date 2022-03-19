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    Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti

    Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2022 - 15:42
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    Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti

    Süper Lig'de 30. hafta maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Kasımpaşa oldu.

    Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Jackson Muleka ve 74. dakikada Ahmet Engin kaydetti.

    Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor u 2-0 mağlup etti #1

    YENİ MALATYA 20 PUANDA KALDI

    Bu galibiyetin ardından Kasımpaşa puanını 38'e yükseltti. Yeni Malatyaspor 20 puanda kaldı.

    Süper Lig'de milli aranın ardından Yeni Malatyaspor, Başakşehir'e konuk olacak. Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

    Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor u 2-0 mağlup etti #2


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