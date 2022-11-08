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Süper Lig'de 13. haftanın puan durumu ve haftanın programı
Süper Lig'in 13. haftasında yine nefesleri kesen mücadeleler oynandı. Sonuçların ardından oluşan puan durumu ve gelecek haftanın programını sizin için derledik.
- 08.11.2022 - 09:30
- Güncelleme : 08.11.2022 - 10:23
Süper Lig'de takımlar, yeşil sahada kozlarını paylaşmaya devam ediyor.
Puan durumu cetvelinde Trabzonspor 7. Beşiktaş 6. sırada bulunurken Galatasaray 2 ve Fenerbahçe ise 1. sırada yerini almış durumda. Ancak ilerleyen haftalardaki karşılaşmalar, Süper Lig puan durumu tablosunda da sıralamayı değiştirebilir.
Süper Lig puan tablosunda son durum