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Süper Lig'de 13. haftanın puan durumu ve haftanın programı

Süper Lig'de 13. haftanın puan durumu ve haftanın programı

Süper Lig'in 13. haftasında yine nefesleri kesen mücadeleler oynandı. Sonuçların ardından oluşan puan durumu ve gelecek haftanın programını sizin için derledik.