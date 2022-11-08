Petrol
97.68
-0.25%
Euro
18.5885
0.29%
Dolar
18.5935
0.63%
Altın
998.05
0.29%
Borsa
4360
0.00%
Bitcoin
373.320
-3.86%
BTXN Coin
10.17
-1.16%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C
    Süper Lig'de 13. haftanın puan durumu ve haftanın programı

    Süper Lig'de 13. haftanın puan durumu ve haftanın programı

    Süper Lig'in 13. haftasında yine nefesleri kesen mücadeleler oynandı. Sonuçların ardından oluşan puan durumu ve gelecek haftanın programını sizin için derledik.
    • 08.11.2022 - 09:30
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 10:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'de takımlar, yeşil sahada kozlarını paylaşmaya devam ediyor.

    Puan durumu cetvelinde Trabzonspor 7. Beşiktaş 6. sırada bulunurken Galatasaray 2 ve Fenerbahçe ise 1. sırada yerini almış durumda. Ancak ilerleyen haftalardaki karşılaşmalar, Süper Lig puan durumu tablosunda da sıralamayı değiştirebilir.

    Süper Lig puan tablosunda son durum

    Süper Lig de 13. haftanın puan durumu ve haftanın programı #1

    Süper Lig de 13. haftanın puan durumu ve haftanın programı #2

    Gelecek haftanın programı

    Süper Lig de 13. haftanın puan durumu ve haftanın programı #3


    Küresel piyasalar yeni haftaya temkinli başladı
    Ekonomi

    Küresel piyasalar yeni haftaya temkinli başladı

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    Advertorial

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Vajinadan beyaz akıntı gelmesi hamilelik belirtisi mi?
    Sağlık

    Vajinadan beyaz akıntı gelmesi hamilelik belirtisi mi?

    Görüş Bildir