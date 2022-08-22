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    Fenerbahçe - Adana Demirspor - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, evinde Adana Demirspor'u ağırlıyor.
    • 22.08.2022 - 21:35
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    Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor.

    Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan ve saat 21.45'te başlayan müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

    Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını beIN Sports canlı yayınlanıyor.

    İlk 11'ler

    Fenerbahçe: Altay, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi, Arao, Zajc, Lincoln, Emre, Valencia, Serdar

    Adana Demirspor: Ertaç, Rodrigues, Rakitskiy, Samet, Svensson, N'Diaye, Gökhan, Onyekuru, Belhanda, Akintola, Dzyuba


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