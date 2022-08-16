16 AĞUSTOS SALI 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

16 AĞUSTOS SALI 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

17:00Türkiye - Suudi Arabistanİslami Dayanışma TurnuvasiTRT Spor

20:00Östersunds - Örebroİsveç SuperettanBilyoner TV

20:00Vasteraas - Trelleborgsİsveç SuperettanFutbol

21:45Burnley - Hull Cityİngiltere ChampionshipYayın yok

22:00Kopenhag - TrabzonsporUEFA Şampiyonlar Ligi Ön ElemeExxen

22:00Bodo Glimt - Dinamo ZagrebUEFA Şampiyonlar Ligi Ön ElemeBilyoner TV

22:00Glasgow Rangers - PSVUEFA Şampiyonlar Ligi Ön ElemeTV 8 Buçuk, Bilyoner TV

22:00QPR - Blackpoolİngiltere ChampionshipBein Sports 3,