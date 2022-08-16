- Haberler
- Futbol Haberleri
- 16 AĞUSTOS SALI 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
16 AĞUSTOS SALI 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
- 16.08.2022 - 11:24
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var?
17:00Türkiye - Suudi Arabistanİslami Dayanışma TurnuvasiTRT Spor
20:00Östersunds - Örebroİsveç SuperettanBilyoner TV
20:00Vasteraas - Trelleborgsİsveç SuperettanFutbol
21:45Burnley - Hull Cityİngiltere ChampionshipYayın yok
22:00Kopenhag - TrabzonsporUEFA Şampiyonlar Ligi Ön ElemeExxen
22:00Bodo Glimt - Dinamo ZagrebUEFA Şampiyonlar Ligi Ön ElemeBilyoner TV
22:00Glasgow Rangers - PSVUEFA Şampiyonlar Ligi Ön ElemeTV 8 Buçuk, Bilyoner TV
22:00QPR - Blackpoolİngiltere ChampionshipBein Sports 3,