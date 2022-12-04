Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması

Galatasaray, sakatlığı bulunan Mauro Icardi'nin tedavisinin ilk bölümü için Arjantin'e gittiğini açıkladı.

Galatasaray, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig’e verilen arada çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, sakatlığı bulunan Mauro Icardi için bir açıklamada bulundu.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, golcü futbolcunun tedavisinin ilk bölümü için Arjantin'e gittiği ve ikinci kısmına Türkiye'de devam edileceği belirtildi.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

"Türkiye'ye dönüşünde sağlık heyetimiz tarafından devam edilecektir"

"Sakatlığı bulunan Mauro Icardi, tedavisinin ilk bölümü için ülkesi Arjantin'e giderken tedavinin ikinci kısmına Türkiye'ye dönüşünde sağlık heyetimiz tarafından devam edilecektir."