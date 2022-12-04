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- Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması
Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması
Galatasaray, sakatlığı bulunan Mauro Icardi'nin tedavisinin ilk bölümü için Arjantin'e gittiğini açıkladı.
- 04.12.2022 - 16:18
- Güncelleme : 04.12.2022 - 16:19
Galatasaray, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig’e verilen arada çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, sakatlığı bulunan Mauro Icardi için bir açıklamada bulundu.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, golcü futbolcunun tedavisinin ilk bölümü için Arjantin'e gittiği ve ikinci kısmına Türkiye'de devam edileceği belirtildi.
İşte Galatasaray'ın açıklaması:
"Türkiye'ye dönüşünde sağlık heyetimiz tarafından devam edilecektir"
"Sakatlığı bulunan Mauro Icardi, tedavisinin ilk bölümü için ülkesi Arjantin'e giderken tedavinin ikinci kısmına Türkiye'ye dönüşünde sağlık heyetimiz tarafından devam edilecektir."