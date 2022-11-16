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    16 KASIM ÇARŞAMBA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 16.11.2022 - 13:00
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    16 KASIM ÇARŞAMBA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    Hırvatistan - Suudi Arabistan| 20:00| Yayın yok

    Türkiye - İskoçya| 20:00| TRT Spor

    Umman - Almanya| 20:00| Yayın yok

    Polonya - Şili| 20:00| S Sport

    BAE - Arjantin| 20:45| Yayın yok

    Meksika - İsveç| 22:30|

    Arnavutluk - İtalya| 22:45| Yayın yok


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