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- Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- 22.08.2022 - 10:51
İsmail Kartal'ın ardından Jorge Jesus ile anlaşan Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk maçında Ümraniyespor'a takıldı.
Ümraniyespor ile berabere kalan ve Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe, taraftarlarına şaşkınlık yaşattı.
Bunun akabinde hemen toparlanan Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya karşı 6 gol buldu ve taraftarını güldürdü.
Geçtiğimiz yılın flaş takımı olan Adana Demirspor ise Süper Lig'deki gücünü korumak istiyor.
Geçen sezondan beri birçok takımın korkulu rüyası olan Adana Demirspor, Kadıköy'de gol arayacak.
Maçı izlemek isteyen taraftarlar, karşılaşmanın zaman ve saatine ilişkin bilgileri araştırıyor.
Bu kapsamda da, "Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları gündeme geldi.
Peki, Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 22 Ağustos günü sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11
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