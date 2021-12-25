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    Trabzonspor-Başakşehir maçının ilk 11'leri

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2021 - 17:52
    • Güncelleme : 25.12.2021 - 18:57
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    Trabzonspor-Başakşehir maçının ilk 11'leri

    Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

    Trabzonspor Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

    Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Trondsen, Hüseyin, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, A. Ömür, Djaniny, Cornelius

    Başakşehir: Muhammed, Caicara, Duarte, Youssouf, Hasan Ali, Mahmut, Visca, Aleksic, Berkay, Gulbrandsen, Okaka

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