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Trabzonspor-Başakşehir maçının ilk 11'leri
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.
- Haber Merkezi
- 25.12.2021 - 17:52
- Güncelleme : 25.12.2021 - 18:57
Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk edecek.
Trabzonspor Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Trondsen, Hüseyin, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, A. Ömür, Djaniny, Cornelius
Başakşehir: Muhammed, Caicara, Duarte, Youssouf, Hasan Ali, Mahmut, Visca, Aleksic, Berkay, Gulbrandsen, Okaka