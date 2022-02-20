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Fenerbahçe - Hatayspor maçının ilk 11'leri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Hatayspor'u konuk ediyor.
- Haber Merkezi
- 20.02.2022 - 17:52
- Güncelleme : 20.02.2022 - 19:21
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, evinde Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe’nin stadında oynanacak maçı hakem Yasin Kol yönetecek. Mücadele, saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Serdar, Tisserand, Çağtay, Ozan, Crespo, Zajc, Osayi, Rossi, Arda, Serdar
Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Sackey, Burak, Adekugbe, Onur, Ruben Ribeiro, Saba, Benzia, Saint-Louis, El Kaabi