Euro
15.47
0.05%
Dolar
13.65
0.49%
Altın
832.47
0.39%
Borsa
2032
1.12%
Bitcoin
531.543
-4.16%
BTXN Coin
39.85
2.25%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Açık 10 C

    Fenerbahçe - Hatayspor maçının ilk 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Hatayspor'u konuk ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2022 - 17:52
    • Güncelleme : 20.02.2022 - 19:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe - Hatayspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, evinde Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

    Fenerbahçe’nin stadında oynanacak maçı hakem Yasin Kol yönetecek. Mücadele, saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Fenerbahçe: Altay, Serdar, Tisserand, Çağtay, Ozan, Crespo, Zajc, Osayi, Rossi, Arda, Serdar

    Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Sackey, Burak, Adekugbe, Onur, Ruben Ribeiro, Saba, Benzia, Saint-Louis, El Kaabi


    İlginizi Çekebilir

    Kriptoya Doğru Yatırım BtcRobo'dan Geçiyor!
    Btcrobo

    Kriptoya Doğru Yatırım BtcRobo'dan Geçiyor!

    Ordu'da 16 yaşındaki genç koronavirüse yenildi
    3. Sayfa

    Ordu'da 16 yaşındaki genç koronavirüse yenildi

    Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'na yeni teklif
    Futbol

    Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'na yeni teklif

    Görüş Bildir