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    Fenerbahçe - Hatayspor maçının muhtemel 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Hatayspor'u konuk ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2022 - 08:42
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    Fenerbahçe - Hatayspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, evinde Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

    Fenerbahçe’nin stadında oynanacak maçı hakem Yasin Kol yönetecek. Mücadele, saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar Aziz, Szalai, Çağtay, Crespo, Ozan Tufan, Mert Hakan, Osayi, Pelkas, Valencia

    Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Sackey, Burak, Adekugbe, Onur, Ribeiro, Benzia, Saba, El Kaabi, Kahraba


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