- Haberler
- Futbol Haberleri
- Fenerbahçe - Hatayspor maçının muhtemel 11'leri
Fenerbahçe - Hatayspor maçının muhtemel 11'leri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Hatayspor'u konuk ediyor.
- Haber Merkezi
- 20.02.2022 - 08:42
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, evinde Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe’nin stadında oynanacak maçı hakem Yasin Kol yönetecek. Mücadele, saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar Aziz, Szalai, Çağtay, Crespo, Ozan Tufan, Mert Hakan, Osayi, Pelkas, Valencia
Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Sackey, Burak, Adekugbe, Onur, Ribeiro, Benzia, Saba, El Kaabi, Kahraba