- En Son Haber
- Futbol Haberleri
- 16'lık Ömer Faruk, Riva kampında parladı
16'lık Ömer Faruk, Riva kampında parladı
Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz, sarı-lacivertlilerin Riva kampında ortaya koyduğu performansla göz doldurdu.
- Haber Merkezi
- 05.06.2020 - 13:11
12 Haziran'da başlayacak olan Süper Lig öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin Riva kampı sona erdi.
Vedat Muriç ileSerdar Aziz'in ön plana çıktığı kampta, genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz da kalitesini göstermeyi başardı.
Kaptan Emre Belözoğlu'nun ilk başlarda çekingen olan yetenekli futbolcuyla görüştüğü öğrenildi.
KİMSEDEN ÇEKİNME
Emre'nin, “Maçta kimseden çekinme, bas.” demesi üzerine genç futbolcunun daha etkili performans göstermeye başladığı görüldü.