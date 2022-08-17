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    17 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 17.08.2022 - 12:47
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    17 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    13:00Chiba - KofuJaponya J2 LigiBilyoner TV

    13:00Gwangju - Jeonnam DragonsGüney Kore 2.LigiBilyoner TV

    13:00Gyeongnam - Daejeon CitizenGüney Kore 2.LigiBilyoner TV

    13:30Asan - GimpoGüney Kore 2.LigiBilyoner TV

    19:00Hillerod - FredericiaDanimarka 1. LigiBilyoner TV

    19:45Karabağ - Viktoria PlzenUEFA Şampiyonlar Ligi Ön ElemeCBC Sport, Exxen

    20:00Vejle - NaestvedDanimarka 1. LigiBilyoner TV

    22:00Dinamo Kiev - BenficaUEFA Şampiyonlar Ligi Ön ElemeTV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen

    22:00Maccabi Haifa - KızılyıldızUEFA Şampiyonlar Ligi Ön ElemeExxen

    22:00Sheffield Utd - Sunderlandİngiltere ChampionshipBein Sports 3


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