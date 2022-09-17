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- 17 EYLÜL CUMARTESİ 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
17 EYLÜL CUMARTESİ 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
- 17.09.2022 - 12:16
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var?
13:30 TRT Spor Keçiörengücü - Erzurumspor
16:00 TRT Spor Denizlispor - Gençlerbirliği
17:00 BeIN Sports 1 Ümraniyespor - Kasımpaşa
19:00 BeIN MAX 2 Eyüpspor - Bandırmaspor
19:00 S Sport Plus Türkiye - Kolombiya Davis Cup (Tenis)
20:00 BeIN Sports 2 Antalyaspor - Adana Demirspor
20:00 BeIN Sports 1 İstanbulspor - Beşiktaş (Futbol)