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    17 EYLÜL CUMARTESİ 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 17.09.2022 - 12:16
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    17 EYLÜL CUMARTESİ 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    13:30 TRT Spor Keçiörengücü - Erzurumspor

    16:00 TRT Spor Denizlispor - Gençlerbirliği

    17:00 BeIN Sports 1 Ümraniyespor - Kasımpaşa

    19:00 BeIN MAX 2 Eyüpspor - Bandırmaspor

    19:00 S Sport Plus Türkiye - Kolombiya Davis Cup (Tenis)

    20:00 BeIN Sports 2 Antalyaspor - Adana Demirspor

    20:00 BeIN Sports 1 İstanbulspor - Beşiktaş (Futbol)


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