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    17 KASIM PERŞEMBE 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 17.11.2022 - 13:11
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    17 KASIM PERŞEMBE 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    19:00 TRT Spor Yıldız Sigorta Shop - Aydın BB (Voleybol)

    20:30 S Sport Anadolu Efes - Barcelona (Basketbol)

    21:00 S Sport Plus Kızılyıldız - ASVEL (Basketbol)

    21:45 S Sport Plus Portekiz - Nijerya (Futbol)

    22:30 S Sport Euroleague Maçın Ardından (Basketbol)

    22:30S Sport Plus Bayern Münih - Olympiakos (Basketbol)

    22:30S Sport Plus Virtus Bologna - Valencia Basket (Basketbol)

    22:45 S Sport Plus Real Madrid - Alba Berlin (Basketbol)


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