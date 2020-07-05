- En Son Haber
- Futbol Haberleri
- Süper Lig'de puan durumu
Süper Lig'de puan durumu
Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından Süper Lig'de 63 puanla Başakşehir lider bulunurken, Trabzonspor ise 61 puana yükselerek rakibini 2. sıradan takibi sürdürüyor.
- Haber Merkezi
- 05.07.2020 - 23:20
Süper Lig'in 30. haftasının en önemli maçı bugün oynandı...
Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği Trabzonspor'a, 3-1 mağlup olarak, şampiyonluk yarışında iyice uzaklaştı.
PUAN DURUMU
Bu galibiyetle bordo-mavililer 61 puana çıkarken, lider Başakşehir'in 2 puan gerisindeki yerini aldı.
Ligde 3. sırada Sivasspor 54 puanla yer alırken, Galatasaray ise 52 puanla 4. sırada bulunuyor.
Yarın akşam 21.00'de Kayserispor'a konuk olacak olan Beşiktaş ise 50 puanla 5. sırada yer alıyor.
Süper Lig'de şu anki puan durumu şu şekilde:
BAŞAKŞEHİR VE TRABZON'UN KALAN MAÇLARI
Başakşehir:
Denizlispor
Konyaspor (D)
Kayserispor
Kasımpaşa (D)
Trabzonspor:
Antalyaspor
Denizlispor (D)
Konyaspor
Kayserispor (D)