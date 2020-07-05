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    Süper Lig'de puan durumu

    Süper Lig'de puan durumu

    Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından Süper Lig'de 63 puanla Başakşehir lider bulunurken, Trabzonspor ise 61 puana yükselerek rakibini 2. sıradan takibi sürdürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2020 - 23:20
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    Süper Lig'de puan durumu #1

    Süper Lig'in 30. haftasının en önemli maçı bugün oynandı...

    Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği Trabzonspor'a, 3-1 mağlup olarak, şampiyonluk yarışında iyice uzaklaştı.

    PUAN DURUMU

    Bu galibiyetle bordo-mavililer 61 puana çıkarken, lider Başakşehir'in 2 puan gerisindeki yerini aldı.

    Ligde 3. sırada Sivasspor 54 puanla yer alırken, Galatasaray ise 52 puanla 4. sırada bulunuyor.

    Yarın akşam 21.00'de Kayserispor'a konuk olacak olan Beşiktaş ise 50 puanla 5. sırada yer alıyor.

    Süper Lig'de şu anki puan durumu şu şekilde:

    Süper Lig'de puan durumu #2

    BAŞAKŞEHİR VE TRABZON'UN KALAN MAÇLARI

    Başakşehir:
    Denizlispor
    Konyaspor (D)
    Kayserispor
    Kasımpaşa (D)

    Trabzonspor:
    Antalyaspor
    Denizlispor (D)
    Konyaspor
    Kayserispor (D)

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