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Antalyaspor-Beşiktaş - CANLI SKOR
Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor, evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor.
- Haber Merkezi
- 18.09.2021 - 18:49
- Güncelleme : 18.09.2021 - 19:15
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15' Necip Uysal sakatlandı.
12' Gökhan Töre'nin kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.
5' Beşiktaş pas yaparak oyunu rakip yarı sahaya taşımaya çalışıyor.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oluyor.
Antalya Stadı'nda oynanan maç, saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Antalyaspor - Beşikaş maçını canlı olarak beIN Sports yayınlıyor.
İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Nuri, Poli, Fredy, Gökdeniz, Makuaru, Wright
Beşiktaş: Mert, Necip, Montero, Mehmet Topal, N'Sakala, Josef, Salih, Atiba, Kenan, Gökhan Töre, Batshuayi