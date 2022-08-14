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- Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- 14.08.2022 - 12:52
Jorge jesus yönetiminde Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan beraberlikle ayrıldı.
İlk maçı kazanamayarak taraftarını üzen Kanarya, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına ise vakit kaybetmeden başladı.
Dün Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.
Bu maçtan galip ayrılmak isteyen Fenerbahçe, tamamen 3 puana kilitlenmiş durumda..
Kasımpaşa ile Fenerbahçe'yi yenerek yoluna emin adımlarla devam etmek ve zirveye yürümek istiyor.
Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig 2. hafta maçına sahne olacak Kasımpaşa Fenerbahçe mücadelesi yarın saat 21.45'te oynanacak. Maç, beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Altay; Osayi, Luan Peres, Szalai, Alioski; Zajc, Crespo, Arda Güler, Emre Mor; Valencia, Serdar Dursun.