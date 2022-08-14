Petrol
98.01
-1.60%
Euro
18.4009
-0.71%
Dolar
17.9321
-0.03%
Altın
1.038
0.60%
Borsa
2864
-0.15%
Bitcoin
443.994
0.75%
BTXN Coin
6.49
-4.83%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 29 C

    Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • 14.08.2022 - 12:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Jorge jesus yönetiminde Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan beraberlikle ayrıldı.

    İlk maçı kazanamayarak taraftarını üzen Kanarya, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına ise vakit kaybetmeden başladı.

    Dün Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

    Bu maçtan galip ayrılmak isteyen Fenerbahçe, tamamen 3 puana kilitlenmiş durumda..

    Kasımpaşa ile Fenerbahçe'yi yenerek yoluna emin adımlarla devam etmek ve zirveye yürümek istiyor.

    Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

    Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Süper Lig 2. hafta maçına sahne olacak Kasımpaşa Fenerbahçe mücadelesi yarın saat 21.45'te oynanacak. Maç, beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

    Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

    Altay; Osayi, Luan Peres, Szalai, Alioski; Zajc, Crespo, Arda Güler, Emre Mor; Valencia, Serdar Dursun.

    Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1


    İlginizi Çekebilir

    13 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları: Çeyrek, gram altın ne kadar oldu?
    Gündem

    13 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları: Çeyrek, gram altın ne kadar oldu?

    Bursa'da ejder meyvesinden servet kazandı
    Ekonomi

    Bursa'da ejder meyvesinden servet kazandı

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    CryptoTrader

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir