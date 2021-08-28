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    Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 3. haftasında siyah-beyazlılar, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2021 - 20:40
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    Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

    Vodafone Park'ta 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Beşiktaş - Karagümrük maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Geçen hafta oynanan Gaziantep maçında aniden yere yığılan ve sonrasında da hastaneye kaldırılan Fabrice N'Sakala mücadelede forma giyemeyecek.

    Fatih Karagümrük'te ise sakatlığı bulunan İtalyan futbolcu Fabio Borini, karşılaşmada forma giyemeyecek.

    İLK 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Salih Uçan, Teixeira, Larin, Batshuayi

    Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Zukanovic, Benatia, Balkovec, Biglia, Jimmy Durmaz, Ahmet Musa, Erhun, Kerim Frei, Pesic.

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