18 Ekim 2021 Pazartesi maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

18 Ekim 2021 Pazartesi maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

17:00 Nevezis Kedainiai - Zalgiris Vilnius Litvanya A Lyga Bilyoner TV

17:30 Botosani - Chindia Targoviste Romanya Liga 1 Bilyoner TV

18:00 NK Celje - Bravo Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV

18:00 NK Celje - Bravo Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV

19:00 Cusco - Municipal Peru Primera-Apertura Bilyoner TV

20:00 Alanyaspor - Kayserispor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2

20:00 Hatayspor - Gaziantep FK Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Alaves - Real Betis İspanya La Liga Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

20:00 İstanbulspor - Tuzlaspor Spor Toto 1. Lig TRT SporBein Sports Max 1

20:00 Djurgarden - Elfsborg İsveç Allsvenskan Bilyoner TV

20:00 Hacken - Norrköping İsveç Allsvenskan Bilyoner TV

20:00 Orgryte - Trelleborgs İsveç Superettan Bilyoner TV

20:00 Östersunds - Vasalunds İsveç Superettan Bilyoner TV

20:00 Sundsvall - Akropolis İsveç Superettan Bilyoner TV

20:00 Aarhus - Aalborg Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV

20:30 Uni. Craiova - Ac. Clinceni Romanya Liga 1 Bilyoner TV

21:15 Deportivo Binacional - U. Deportes Peru Primera-Apertura Bilyoner TV

21:15 Shamrock Rovers - Bohemians 1905 İrlanda Premier Ligi Bilyoner TV

21:30 Jagiellonia - Radomiak Radom Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV

21:45 Venezia - Fiorentina İtalya Serie A S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV

21:45 Nimes - Ajaccio Fransa Ligue 2 Bein Sports 4, Bilyoner TV

22:00 Arsenal - Crystal Palace İngiltere Premier Lig S Sport Plus, S Sport, İçtimai TV

22:00 Real Sociedad B - Real Oviedo İspanya La Liga 2 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00 Espanyol - Cadiz İspanya La Liga Spor SmartSmart Spor HDBilyoner TV