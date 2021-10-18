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- 18 Ekim 2021 Pazartesi maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
18 Ekim 2021 Pazartesi maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
- Haber Merkezi
- 18.10.2021 - 12:24
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
- 17:00 Nevezis Kedainiai - Zalgiris Vilnius Litvanya A Lyga Bilyoner TV
- 17:30 Botosani - Chindia Targoviste Romanya Liga 1 Bilyoner TV
- 18:00 NK Celje - Bravo Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV
- 18:00 NK Celje - Bravo Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV
- 19:00 Cusco - Municipal Peru Primera-Apertura Bilyoner TV
- 20:00 Alanyaspor - Kayserispor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2
- 20:00 Hatayspor - Gaziantep FK Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
- 20:00 Alaves - Real Betis İspanya La Liga Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
- 20:00 İstanbulspor - Tuzlaspor Spor Toto 1. Lig TRT SporBein Sports Max 1
- 20:00 Djurgarden - Elfsborg İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
- 20:00 Hacken - Norrköping İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
- 20:00 Orgryte - Trelleborgs İsveç Superettan Bilyoner TV
- 20:00 Östersunds - Vasalunds İsveç Superettan Bilyoner TV
- 20:00 Sundsvall - Akropolis İsveç Superettan Bilyoner TV
- 20:00 Aarhus - Aalborg Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV
- 20:30 Uni. Craiova - Ac. Clinceni Romanya Liga 1 Bilyoner TV
- 21:15 Deportivo Binacional - U. Deportes Peru Primera-Apertura Bilyoner TV
- 21:15 Shamrock Rovers - Bohemians 1905 İrlanda Premier Ligi Bilyoner TV
- 21:30 Jagiellonia - Radomiak Radom Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV
- 21:45 Venezia - Fiorentina İtalya Serie A S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV
- 21:45 Nimes - Ajaccio Fransa Ligue 2 Bein Sports 4, Bilyoner TV
- 22:00 Arsenal - Crystal Palace İngiltere Premier Lig S Sport Plus, S Sport, İçtimai TV
- 22:00 Real Sociedad B - Real Oviedo İspanya La Liga 2 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
- 22:00 Espanyol - Cadiz İspanya La Liga Spor SmartSmart Spor HDBilyoner TV
- 23:30 Cesar Vallejo - Huancayo Peru Primera-Apertura Bilyoner TV