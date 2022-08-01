Giresunspor –Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giresunspor –Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 1.haftasında Giresunspor– ileAdana Demirspor karşı karşıya gelecek. Peki, Giresunspor –Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig heyecanı için artık geri sayım başladı.

2022-2023 sezonu için nefesler tutulurken, Süper Lig ateşi Giresunspor –Adana Demirspor maçı ile yanmaya başlayacak.

Geçtiğimiz sezonun başarılı takımlarından olan Adana, bu sene yine iddialı bir performans sergilemek istiyor.

Giresunspor ise lige tutunmayı başardı ve bu sene için oldukça güçlü transferler yaptı.

Bu iki dişli takımın maçını izlemek isteyenler, "Giresunspor –Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki,Giresunspor –Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

Giresunspor –Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig 2022- 2023 sezonunun 1.haftasında Giresunspor - Adana Demirspor maçı oynanacak.

Maç; 7 Ağustos 2022 Pazar günü Çotanak Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşma, BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.