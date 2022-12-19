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    19 ARALIK 2022 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 19.12.2022 - 13:02
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    19 ARALIK 2022 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine ulaşmak istiyor

    . Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    14:00 TBF YouTube Antalya Gelişim - Gaziantep Basket (Basketbol)

    18:00 TBF YouTube TED Kolejliler - Karşıyaka Çarşı Koleji (Basketbol)

    18:00 TBF YouTube Lima Spor - Karamürsel GSK (Basketbol)

    18:00 TRT Spor 2 Harem Spor - Antalya Güneşi (Basketbol)

    20:00 TBF YouTube Teşvikiye - Geçit Spor (Basketbol)

    20:00 BeIN Sports 2 Adanaspor - Denizlispor (Futbol)


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