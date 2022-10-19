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    19 EKİM ÇARŞAMBA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 19.10.2022 - 14:38
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    19 EKİM ÇARŞAMBA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    17:00Samsunspor - MuşsporZiraat Türkiye Kupası ZTKA Spor

    18:00Suduva - Kauno ZalgirisLitvanya A LygaBilyoner TV

    18:00Inter Turku - VPSFinlandiya VeikkausliigaBilyoner TV

    18:00SJK - OuluFinlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

    18:00FC Dinamo Brest - GomelBelarus Vysshaya LigaBilyoner TV

    19:00Parma - Bariİtalya KupasıTRT Spor, Bilyoner TV

    19:00Hatayspor - DüzcesporZiraat Türkiye Kupası ZTKA Spor

    19:00Freiburg - St. PauliAlmanya Kupası DFB PokalBilyoner TV

    19:00Hannover - DortmundAlmanya Kupası DFB PokalBilyoner TV, Vole App

    19:00Paderborn - BremenAlmanya Kupası DFB PokalBilyoner TV

    19:00Sandhausen - KarlsruheAlmanya Kupası DFB PokalBilyoner TV

    19:00Jerv - AalesundNorveç Eliteserien LigiBilyoner TV

    19:30St.Gilloise - KAA GentBelçika Pro League Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

    19:45Dordrecht - GroningenHollanda KNVB BekerBilyoner TV

    20:00Cadiz - Real Betisİspanya La LigaBilyoner TV

    20:00Valladolid - Celta Vigoİspanya La LigaS Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

    20:00FK Panevezys - Zalgiris VilniusLitvanya A LygaBilyoner TV

    20:00AIK Stockholm - Hackenİsveç AllsvenskanBilyoner TV

    20:00Norrköping - Helsingborgİsveç AllsvenskanBilyoner TV

    20:00Sundsvall - Varnamoİsveç AllsvenskanBilyoner TV

    20:00Varbergs - Elfsborgİsveç AllsvenskanBilyoner TV

    20:15Motherwell - Celticİskoçya Lig Kupası Bilyoner TV


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