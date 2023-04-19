19 NİSAN 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

15:00 Balıkesirspor - Pazarspor TFF 2. Lig Balıkesirspor Youtube

17:00 İstanbulspor - Antalyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2

17:00 Kayserispor - Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1

18:00 HJK Helsinki - VPS Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

18:00 KuPS - Honka Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

18:00 Neman - BATE Belarus Kupası Bilyoner TV

19:30 Lilleström - Stromsgodset Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

19:45 G.A. Eagles - RKC Waalwijk Hollanda Eredivisie Bilyoner TV

20:30 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1

20:30 Konyaspor - Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2

21:00 Al Wasl - Bani Yas BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner TV

21:00 Al Ain - Al Sharjah BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner TV

21:00 Al Ittihad - Ajman Club BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner TV

22:00 Bayern Münih - Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final CBC SportExxen

22:00 Inter - Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final TV 8 Buçuk Exxen

22:00 Middlesbrough - Hull City İngiltere Championship Bilyoner TV