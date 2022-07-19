19 Temmuz Salı 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

19 Temmuz Salı 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

13:10 Manchester Utd - Crystal Palace Hazırlık Maçı Yayın yok

19:00 Galatasaray - Pardubice Hazırlık Maçı Smart Spor HD, Spor Smart

19:00 Karabağ - FC Zurich UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme CBC Sport, Bilyoner TV

19:00 Pyunik FC - Dudelange UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Bilyoner TV

19:00 Zalgiris Vilnius - Malmö UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Bilyoner TV

19:30 Salzburg - Ajax Hazırlık Maçı Bilyoner TV, Salzburg Youtube

20:00 Norrby - Jönköpings İsveç Superettan Bilyoner TV

20:00 Orgryte - Brommapojkarna İsveç Superettan Bilyoner TV

20:00 PSV - Eindhoven Hazırlık Maçı PSV Eindhoven Youtube

20:45 FC Midtjylland - AEK Larnaca UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Bilyoner TV

20:45 Ludogorets - Shamrock Rovers UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Bilyoner TV

21:00 Hibernians - Levadia UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme Bilyoner TV

21:00 Tirana - Zrinjski UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme Bilyoner TV

21:45 Bristol Rovers - Stoke Hazırlık Maçı Stoke City Youtube

21:45 Rangers - West Ham Hazırlık Maçı Yayın yok

21:45 Linfield FC - Bodo Glimt UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Bilyoner TV

21:45 La Fiorita - Ballkani UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme Bilyoner TV

22:00 Sporting - Roma Hazırlık Maçı Bilyoner TV

22:00 Dinamo Zagreb - Shkupi UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Bilyoner TV