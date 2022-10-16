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Rachid Ghezzal sakatlandı
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, ligde 7 hafta sonra Trabzonspor maçında ilk 11'de yer aldı. Cezayirli yıldız, ilk yarının son anlarında sakatlandı ve yerini Redmond'a bıraktı.
- 16.10.2022 - 21:00
- Güncelleme : 16.10.2022 - 21:07
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, 7 maç sonra Trabzonspor müsabakasında ilk 11'de yer aldı.
Alanyaspor maçının ardından yaşadığı sakatlıktan sonra 5 maçta kadroya giremeyen tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe ve Giresunspor maçlarında ise oyuna sonradan girmişti.
45. dakikada sakatlandı
Öte yandan Trabzonspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan tecrübeli futbolcu, 45. dakikada sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen Ghezzal, yerini Nathan Redmond'a bıraktı.