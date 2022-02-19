Hamza Hamzaoğlu istifa etti

Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, görevinden ayrıldı. Karadeniz temsilcisinde yeni hoca arayışları başladı.

Süper Lig'de sahasında Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu görevinden ayrıldı.

"DEVAM ETMEKTEN YANAYIM" DEMİŞTİ

Başakşehir maçının ardından "Taraftar bizi istifaya davet etti. Bu çok normal, burada göreve çağrılma varsa istifaya çağırma da var. Başkan beni aradı, ihtiyacı olduğunu söyledi, geldik. Bir şeyler yolunda gitmiyorsa, bize düşen bir görev varsa da bunu çekinmeden yaparız, bunu camia da biliyor. Biz devam etmekten yanayız ama kararı birlikte alacağız." diyen Hamza Hamzaoğlu, yönetimle yaptığı görüşmenin ardından Karadeniz ekibine veda etti.

YENİ HOCA ARANIYOR

Ligde alt sıralarda yer alan Rizespor'da yönetim, yeni teknik direktör için arayışlara başladı.