2 Ağustos Salı 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

2 Ağustos Salı 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

üper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

13:00 Play-Off Kura Çekimi UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA.tv

13:00 Gimcheon Sangmu - Pohang Güney Kore K-League Bilyoner TV

13:30 Jeju United - Seongnam Güney Kore K-League Bilyoner TV

14:00 Ulsan - FC Seoul Güney Kore K-League Bilyoner TV

18:00 Kauno Zalgiris - Suduva Litvanya A Lyga Bilyoner TV

19:30 Liefering - Vorwarts Steyr Avusturya 1. Ligi Bilyoner TV

20:00 Sheriff Tiraspol - Viktoria Plzen UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Bilyoner TV

20:45 Ludogorets - Dinamo Zagreb UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Bilyoner TV

21:00 Monaco - PSV UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Bilyoner TV

21:45 St.Gilloise - Glasgow Rangers UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Bilyoner TV

22:00 Benfica - FC Midtjylland UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Bilyoner TV