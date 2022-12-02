2 ARALIK 2022 MAÇ TAKVİMİ: Bugün hangi maçlar var?

2 ARALIK 2022 MAÇ TAKVİMİ: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Ayrıca Dünya Kupası heyecanı da devam ediyor. Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

16:00 Leipzig – AC Horsens Hazırlık Maçı RB Leipzig Youtube

16:30 UTA Arad – Sepsi Romanya Liga 1 Bilyone

r 17:00 Odisha – NorthEast Utd Hindistan Süper Ligi Bilyoner

18:00 Gana – Uruguay 2022 Dunya Kupasi TRT Spor

18:00 Güney Kore – Portekiz 2022 Dunya Kupasi TRT 1

19:00 Beşiktaş – Fatih Karagümrük Hazırlık Maçı S Sport Plus, S Sport 2

20:00 Eyüpspor – Tuzlaspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports 2

20:00 Petrolul – Cluj Romanya Liga 1 Bilyoner

22:00 Kamerun – Brezilya 2022 Dunya Kupasi TRT 1

22:00 Sırbistan – İsviçre 2022 Dunya Kupasi TRT Spor

23:30 Granada – Alaves İspanya La Liga 2 S Sport 2, S Sport Plus