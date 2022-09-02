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    2 EYLÜL CUMA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 02.09.2022 - 11:28
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    2 EYLÜL CUMA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    13:30Sapporo - Cerezo OsakaJaponya J.LeagueBilyoner TV

    13:30Incheon - GangwonGüney Kore K-LeagueBilyoner TV

    17:00Slutsk - Arsenal DzyarzhynskBelarus Vysshaya LigaBilyoner TV

    17:30Zilina - PodbrezovaSlovakya Fortuna LigiBilyoner TV

    18:30ND Gorica - MuraSlovenya 1. LigiBilyoner TV

    18:45Sepsi - MioveniRomanya Liga 1Bilyoner TV

    19:00FC Dinamo Brest - FC MinskBelarus Vysshaya LigaBilyoner TV

    19:10Horn - LieferingAvusturya 1. LigiBilyoner TV

    19:10Lafnitz - First ViennaAvusturya 1. Ligi Bilyoner TV

    19:30Braunschweig - NürnbergAlmanya Bundesliga 2Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

    19:30Heidenheim - F.DüsseldorfAlmanya Bundesliga 2Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

    19:30F.Amager - HillerodDanimarka 1. LigiBilyoner TV

    20:00Göztepe - GençlerbirliğiSpor Toto 1. LigTRT Spor, Bein Sports 2

    20:00Kopenhag - SilkeborgDanimarka Süper LigiBilyoner TV

    20:00Helsingor - NykobingDanimarka 1. LigiBilyoner TV

    20:30Yverdon - Bellinzonaİsviçre Challenge LigiBilyoner TV

    21:00Ümraniyespor - TrabzonsporSpor Toto Süper Lig Bein Sports 1

    21:00Benfica - VizelaPortekiz Liga NOSS Sport Plus, Bilyoner TV

    21:00Fortuna Sittard - UtrechtHollanda EredivisieBilyoner TV

    21:00Dinamo Zagreb - RijekaHırvatistan 1. LigiBilyoner TV

    21:00NAC Breda - EindhovenHollanda Eerste DivisieBilyoner TV

    21:00Den Bosch - ZwolleHollanda Eerste DivisieBilyoner TV

    21:00Helmond - AlmereHollanda Eerste DivisieBilyoner TV

    21:00VVV Venlo - Jong UtrechtHollanda Eerste DivisieBilyoner TV21:00Willem II - ADO Den HaagHollanda Eerste DivisieBilyoner TV21:00RWDM - Anderlecht U23Belçika 1. B Ligi Bilyoner TV

    21:00Standard Liege U23 - Genk U23Belçika 1. B LigiBilyoner TV

    21:15Koper - NK CeljeSlovenya 1. LigiBilyoner TV

    21:15Thun - FC Lausanneİsviçre Challenge LigiBilyoner TV

    21:30B.Dortmund - HoffenheimAlmanya BundesligaTivibu Spor 2, Bein Sports 4, Bilyoner TV

    21:30Cluj - CraiovaRomanya Liga 1Bilyoner TV

    21:30Vorwarts Steyr - AdmiraAvusturya 1. LigiBilyoner TV

    21:30Cagliari - Modenaİtalya Serie BBilyoner TV

    21:30Legia Varşova - Radomiak RadomPolonya EkstraklasaBilyoner TV

    21:30Maldonado - RentistasUruguay Premier Ligi  Bilyoner TV

    1:45Club Brugge - Cercle BruggeBelçika Pro LeagueS Sport Plus, Bilyoner TV

    21:45Amiens - GrenobleFransa Ligue 2Bilyoner TV

    21:45Bastia - JDA DijonFransa Ligue 2Bilyoner TV

    21:45Guingamp - RodezFransa Ligue 2Bilyoner TV

    21:45Le Havre - CaenFransa Ligue 2Bilyoner TV

    21:45Metz - AnnecyFransa Ligue 2Bilyoner TV

    21:45Quevilly Rouen - NiortFransa Ligue 2Bilyoner TV

    21:45Sochaux - LavalFransa Ligue 2Bilyoner TV

    21:45Valenciennes - NimesFransa Ligue 2Bilyoner TV

    21:45Bohemians 1905 - Shamrock Roversİrlanda Premier LigiBilyoner TV

    21:45Derry City - Dublinİrlanda Premier LigiBilyoner TV

    21:45Dundalk - Shelbourneİrlanda Premier LigiBilyoner TV21:45St. Patricks - Finn Harpsİrlanda Premier LigiBilyoner TV

    22:00Celta Vigo - Cadizİspanya La LigaS Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

    22:00WBA - Burnleyİngiltere ChampionshipBein Sports 3

    22:00Leganes - Eibarİspanya La Liga 2Bilyoner TV

    23:15Estoril - SportingPortekiz Liga NOSS Sport Plus, Bilyoner TV

    23:30Ayacucho - Sport BoysPeru Primera-AperturaBilyoner TV


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