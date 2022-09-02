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- 2 EYLÜL CUMA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
2 EYLÜL CUMA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
- 02.09.2022 - 11:28
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var?
13:30Sapporo - Cerezo OsakaJaponya J.LeagueBilyoner TV
13:30Incheon - GangwonGüney Kore K-LeagueBilyoner TV
17:00Slutsk - Arsenal DzyarzhynskBelarus Vysshaya LigaBilyoner TV
17:30Zilina - PodbrezovaSlovakya Fortuna LigiBilyoner TV
18:30ND Gorica - MuraSlovenya 1. LigiBilyoner TV
18:45Sepsi - MioveniRomanya Liga 1Bilyoner TV
19:00FC Dinamo Brest - FC MinskBelarus Vysshaya LigaBilyoner TV
19:10Horn - LieferingAvusturya 1. LigiBilyoner TV
19:10Lafnitz - First ViennaAvusturya 1. Ligi Bilyoner TV
19:30Braunschweig - NürnbergAlmanya Bundesliga 2Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
19:30Heidenheim - F.DüsseldorfAlmanya Bundesliga 2Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
19:30F.Amager - HillerodDanimarka 1. LigiBilyoner TV
20:00Göztepe - GençlerbirliğiSpor Toto 1. LigTRT Spor, Bein Sports 2
20:00Kopenhag - SilkeborgDanimarka Süper LigiBilyoner TV
20:00Helsingor - NykobingDanimarka 1. LigiBilyoner TV
20:30Yverdon - Bellinzonaİsviçre Challenge LigiBilyoner TV
21:00Ümraniyespor - TrabzonsporSpor Toto Süper Lig Bein Sports 1
21:00Benfica - VizelaPortekiz Liga NOSS Sport Plus, Bilyoner TV
21:00Fortuna Sittard - UtrechtHollanda EredivisieBilyoner TV
21:00Dinamo Zagreb - RijekaHırvatistan 1. LigiBilyoner TV
21:00NAC Breda - EindhovenHollanda Eerste DivisieBilyoner TV
21:00Den Bosch - ZwolleHollanda Eerste DivisieBilyoner TV
21:00Helmond - AlmereHollanda Eerste DivisieBilyoner TV
21:00VVV Venlo - Jong UtrechtHollanda Eerste DivisieBilyoner TV21:00Willem II - ADO Den HaagHollanda Eerste DivisieBilyoner TV21:00RWDM - Anderlecht U23Belçika 1. B Ligi Bilyoner TV
21:00Standard Liege U23 - Genk U23Belçika 1. B LigiBilyoner TV
21:15Koper - NK CeljeSlovenya 1. LigiBilyoner TV
21:15Thun - FC Lausanneİsviçre Challenge LigiBilyoner TV
21:30B.Dortmund - HoffenheimAlmanya BundesligaTivibu Spor 2, Bein Sports 4, Bilyoner TV
21:30Cluj - CraiovaRomanya Liga 1Bilyoner TV
21:30Vorwarts Steyr - AdmiraAvusturya 1. LigiBilyoner TV
21:30Cagliari - Modenaİtalya Serie BBilyoner TV
21:30Legia Varşova - Radomiak RadomPolonya EkstraklasaBilyoner TV
21:30Maldonado - RentistasUruguay Premier Ligi Bilyoner TV
1:45Club Brugge - Cercle BruggeBelçika Pro LeagueS Sport Plus, Bilyoner TV
21:45Amiens - GrenobleFransa Ligue 2Bilyoner TV
21:45Bastia - JDA DijonFransa Ligue 2Bilyoner TV
21:45Guingamp - RodezFransa Ligue 2Bilyoner TV
21:45Le Havre - CaenFransa Ligue 2Bilyoner TV
21:45Metz - AnnecyFransa Ligue 2Bilyoner TV
21:45Quevilly Rouen - NiortFransa Ligue 2Bilyoner TV
21:45Sochaux - LavalFransa Ligue 2Bilyoner TV
21:45Valenciennes - NimesFransa Ligue 2Bilyoner TV
21:45Bohemians 1905 - Shamrock Roversİrlanda Premier LigiBilyoner TV
21:45Derry City - Dublinİrlanda Premier LigiBilyoner TV
21:45Dundalk - Shelbourneİrlanda Premier LigiBilyoner TV21:45St. Patricks - Finn Harpsİrlanda Premier LigiBilyoner TV
22:00Celta Vigo - Cadizİspanya La LigaS Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
22:00WBA - Burnleyİngiltere ChampionshipBein Sports 3
22:00Leganes - Eibarİspanya La Liga 2Bilyoner TV
23:15Estoril - SportingPortekiz Liga NOSS Sport Plus, Bilyoner TV
23:30Ayacucho - Sport BoysPeru Primera-AperturaBilyoner TV