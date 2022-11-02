2 KASIM ÇARŞAMBA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

2 KASIM ÇARŞAMBA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

16:30 Milan - SalzburgUEFA Gençlik LigiTV 8 Buçuk, UEFA.tv,

18:00 Juventus - PSGUEFA Gençlik LigiUEFA.tv

18:45 Mura - BravoSlovenya 1. LigiBilyoner TV

20:45 Real Madrid - CelticUEFA Şampiyonlar LigiTV 8 Buçuk, Exxen

20:45 Shakhtar Donetsk - LeipzigUEFA Şampiyonlar LigiCBC Sport, Exxen

21:00 Eibar - Lugoİspanya La Liga 2Bilyoner TV

21:00 Villarreal B - Real Oviedoİspanya La Liga 2Bilyoner TV

21:45 Jorge JesusBasın ToplantısıFB TV, A Spor, TRT Spor, beIN Sports Haber

22:00 America Mineiro - InternacionalBrezilya Serie A.Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

22:00 Atletico PR - GoiasBrezilya Serie ABilyoner TV

23:00 Milan - SalzburgUEFA Şampiyonlar LigiTV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen

23:00 Chelsea - Dinamo ZagrebUEFA Şampiyonlar LigiExxen

23:00 Kopenhag - B.DortmundUEFA Şampiyonlar LigiExxen

23:00 Juventus - PSGUEFA Şampiyonlar LigiExxen

23:00 Maccabi Haifa - BenficaUEFA Şampiyonlar LigiExxen

23:00 Manchester City - SevillaUEFA Şampiyonlar LigiExxen

23:00 Mirandes - Tenerifeİspanya La Liga 2Bilyoner TV.