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    2 KASIM ÇARŞAMBA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 02.11.2022 - 11:16
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    2 KASIM ÇARŞAMBA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    16:30 Milan - SalzburgUEFA Gençlik LigiTV 8 Buçuk, UEFA.tv,

    18:00 Juventus - PSGUEFA Gençlik LigiUEFA.tv

    18:45 Mura - BravoSlovenya 1. LigiBilyoner TV

    20:45 Real Madrid - CelticUEFA Şampiyonlar LigiTV 8 Buçuk, Exxen

    20:45 Shakhtar Donetsk - LeipzigUEFA Şampiyonlar LigiCBC Sport, Exxen

    21:00 Eibar - Lugoİspanya La Liga 2Bilyoner TV

    21:00 Villarreal B - Real Oviedoİspanya La Liga 2Bilyoner TV

    21:45 Jorge JesusBasın ToplantısıFB TV, A Spor, TRT Spor, beIN Sports Haber

    22:00 America Mineiro - InternacionalBrezilya Serie A.Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

    22:00 Atletico PR - GoiasBrezilya Serie ABilyoner TV

    23:00 Milan - SalzburgUEFA Şampiyonlar LigiTV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen

    23:00 Chelsea - Dinamo ZagrebUEFA Şampiyonlar LigiExxen

    23:00 Kopenhag - B.DortmundUEFA Şampiyonlar LigiExxen

    23:00 Juventus - PSGUEFA Şampiyonlar LigiExxen

    23:00 Maccabi Haifa - BenficaUEFA Şampiyonlar LigiExxen

    23:00 Manchester City - SevillaUEFA Şampiyonlar LigiExxen

    23:00 Mirandes - Tenerifeİspanya La Liga 2Bilyoner TV.


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