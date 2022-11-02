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- 2 KASIM ÇARŞAMBA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
2 KASIM ÇARŞAMBA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
- 02.11.2022 - 11:16
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var?
16:30 Milan - SalzburgUEFA Gençlik LigiTV 8 Buçuk, UEFA.tv,
18:00 Juventus - PSGUEFA Gençlik LigiUEFA.tv
18:45 Mura - BravoSlovenya 1. LigiBilyoner TV
20:45 Real Madrid - CelticUEFA Şampiyonlar LigiTV 8 Buçuk, Exxen
20:45 Shakhtar Donetsk - LeipzigUEFA Şampiyonlar LigiCBC Sport, Exxen
21:00 Eibar - Lugoİspanya La Liga 2Bilyoner TV
21:00 Villarreal B - Real Oviedoİspanya La Liga 2Bilyoner TV
21:45 Jorge JesusBasın ToplantısıFB TV, A Spor, TRT Spor, beIN Sports Haber
22:00 America Mineiro - InternacionalBrezilya Serie A.Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
22:00 Atletico PR - GoiasBrezilya Serie ABilyoner TV
23:00 Milan - SalzburgUEFA Şampiyonlar LigiTV 8 Buçuk, CBC Sport, Exxen
23:00 Chelsea - Dinamo ZagrebUEFA Şampiyonlar LigiExxen
23:00 Kopenhag - B.DortmundUEFA Şampiyonlar LigiExxen
23:00 Juventus - PSGUEFA Şampiyonlar LigiExxen
23:00 Maccabi Haifa - BenficaUEFA Şampiyonlar LigiExxen
23:00 Manchester City - SevillaUEFA Şampiyonlar LigiExxen
23:00 Mirandes - Tenerifeİspanya La Liga 2Bilyoner TV.