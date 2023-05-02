2 MAYIS 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

12:30 Galatasaray - Sivasspor TFF Elit U16 Ligi GS TV

17:00 Erzurumspor - Sakaryaspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2

18:00 Javor - Mladost GAT Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV

19:00 Neftçi Bakü - Karabağ Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

20:00 Helsingborg - GAIS İsveç Superettan Bilyoner TV

20:30 Almeria - Elche İspanya La Liga S Sport Plus Bilyoner TV

20:30 Barcelona - Osasuna İspanya La Liga S SportS Sport Plus Bilyoner TV

21:15 Maribor - Mura Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV

21:45 Freiburg - Leipzig Almanya Kupasi DFB Pokal Yarı Final VOLE Youtube

22:00 Arsenal - Chelsea İngiltere Premier Lig İçtimai TV Bein Sports 3

22:00 Toulouse - Lens Fransa Ligue 1 Bein Sports 4 Bilyoner TV

23:0 Real Sociedad - Real Madrid İspanya La Liga CBC Sport S SportS Sport Plus Bilyoner TV