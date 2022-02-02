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- 2 Şubat Salı 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
2 Şubat Salı 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
- Haber Merkezi
- 02.02.2022 - 10:22
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
- 11:45 WS Wanderers - Perth GloryAvustralya A Ligi Bein Sports 2, Bilyoner TV
- 16:00Asteras Tripolis - GianninaYunanistan Süper LigiBilyoner TV
- 16:00 Zira - SebailAzerbaycan KupasıCBC Sport
- 18:15 OFI Crete - Panathinaikos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV
- 18:15 Olympiakos - PanetolikosYunanistan Süper Ligi Bilyoner TV
- 18:15Sumqayıt - Qabala Azerbaycan KupasıCBC Sport
- 20:30 Aris - AEKYunanistan Süper LigiBilyoner TV
- 20:30 Volos - IonikosYunanistan Süper LigiBilyoner TV
- 20:45 Kortrijk - AntwerpBelçika Pro LeagueBilyoner TV
- 22:00 Benfica - Gil VicentePortekiz Liga NOSBilyoner TV
- 22:00Rayo Vallecano - Mallorcaİspanya Kral Kupası Copa Del ReyTivibu Spor 2, Bilyoner TV
- 22:00Burkina Faso - SenegalCAF Afrika Uluslar Kupasi Yarı FinalBilyoner TV, CAF TV Youtube
- 22:30 Smyrnis - PAOKYunanistan Süper LigiBilyoner TV
- 22:45 Celtic - Glasgow Rangersİskoçya Premier LigS Sport Plus, Bilyoner TV
- 22:45 KAA Gent - Club BruggeBelçika Kupasi Yarı FinalTivibu Spor 4, Bilyoner TV
- 23:00 Valencia - Cadiz İspanya Kral Kupası Copa Del ReyTivibu Spor 3, Bilyoner TV
- 23:45 Belenenses - Sporting LisbonPortekiz Liga NOSBilyoner TV