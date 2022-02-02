2 Şubat Salı 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

2 Şubat Salı 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

11:45 WS Wanderers - Perth GloryAvustralya A Ligi Bein Sports 2, Bilyoner TV

16:00Asteras Tripolis - GianninaYunanistan Süper LigiBilyoner TV

16:00 Zira - SebailAzerbaycan KupasıCBC Sport

18:15 OFI Crete - Panathinaikos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV

18:15 Olympiakos - PanetolikosYunanistan Süper Ligi Bilyoner TV

18:15Sumqayıt - Qabala Azerbaycan KupasıCBC Sport

20:30 Aris - AEKYunanistan Süper LigiBilyoner TV

20:30 Volos - IonikosYunanistan Süper LigiBilyoner TV

20:45 Kortrijk - AntwerpBelçika Pro LeagueBilyoner TV

22:00 Benfica - Gil VicentePortekiz Liga NOSBilyoner TV

22:00Rayo Vallecano - Mallorcaİspanya Kral Kupası Copa Del ReyTivibu Spor 2, Bilyoner TV

22:00Burkina Faso - SenegalCAF Afrika Uluslar Kupasi Yarı FinalBilyoner TV, CAF TV Youtube

22:30 Smyrnis - PAOKYunanistan Süper LigiBilyoner TV

22:45 Celtic - Glasgow Rangersİskoçya Premier LigS Sport Plus, Bilyoner TV

22:45 KAA Gent - Club BruggeBelçika Kupasi Yarı FinalTivibu Spor 4, Bilyoner TV

23:00 Valencia - Cadiz İspanya Kral Kupası Copa Del ReyTivibu Spor 3, Bilyoner TV