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    2 Temmuz Cumartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 02.07.2022 - 13:16
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    2 Temmuz Cumartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    13:30 Kusatsu - Albirex Niigata Japonya J2 Ligi Bilyoner TV

    14:00 Seongnam - Gangwon Güney Kore K-League Bilyoner TV

    14:00 Gimpo - Gwangju Güney Kore 2.Ligi Bilyoner TV

    15:00 Almere - AZ Alkmaar Hazırlık Maçı AZ Alkmaar Youtube

    15:00 Feyenoord - Kopenhag Hazırlık MaçıFeyenoord Youtube

    15:00 Roda - Anderlecht Hazırlık Maçı Anderlecht Youtube

    15:00 Sion - Dinamo Kiev Hazırlık Maçı Dinamo TV Youtube

    15:00 Honka - Mariehamn Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

    16:00 PSV - Cercle Brugge Hazırlık Maçı PSV Eindhoven Youtube

    16:00 Bobingen - Stuttgart Hazırlık Maçı VfB Stuttgart Youtube

    16:00 Gaziantep FK - Orenburg Hazırlık Maçı Yayın yok

    16:00 Jonava - Suduva Litvanya A Lyga Bilyoner TV

    16:00 AIK Stockholm - Mjallby İsveç Allsvenskan Bilyoner TV

    16:00 Dalkurd - Landskrona İsveç Superettan Bilyoner TV

    16:00 Östersunds - Utsiktens İsveç Superettan Bilyoner TV

    16:30 Salzburg - Olympiakos Hazırlık Maçı Salzburg Youtube

    16:30 Club Brugge - Beerschot Hazırlık Maçı Club Brugge Youtube

    17:00 Bolnisi - Telavi Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

    17:00 Samgurali - Lokomotif Tiflis Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

    17:00 Belshina - Arsenal Dzyarzhynsk Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV

    17:00 AZ Alkmaar - Zwolle Hazırlık Maçı AZ Alkmaar Youtube

    17:00 Jerv - Haugesund Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

    17:00 Belshina - Arsenal Dzyarzhynsk Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV

    17:00 Londrina - CSA Brezilya Serie B Bilyoner TV

    17:00 HJK Helsinki - KuPS Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

    17:00 Oulu - VPS Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

    18:00 Banga - FK Panevezys Litvanya A Lyga Bilyoner TV

    18:00 Östers - Skövde İsveç Superettan Bilyoner TV

    18:00 Lahti - Inter Turku Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

    18:30 Helsingborg - Kalmar İsveç Allsvenskan Bilyoner TV

    19:00 Dinamo Minsk - Isloch Minsk Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV

    19:00 Bohemians 1905 - KS Crocovia Hazırlık Maçı StarMedia TV Youtube

    19:00 Odds BK - Bodo Glimt Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

    19:00 Dinamo Minsk - Isloch Minsk Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV

    19:30 Fenerbahçe - Partizan Hazırlık Maçı TRT Spor

    20:00 Riteriai - Kauno Zalgiris Litvanya A Lyga Bilyoner TV

    21:45 Sligo Rovers - Shelbourne İrlanda Premier Ligi Bilyoner TV

    22:00 Palestino - Union Espanola Şili Primera Ligi Bilyoner TV

    22:00 Ituano - Criciuma Brezilya Serie B Bilyoner TV

    22:30 Fluminense - Corinthians Brezilya Serie A Bilyoner TV

    22:30 Juventude - Atletico Mineiro Brezilya Serie A Bilyoner TV


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