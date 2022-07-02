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- 2 Temmuz Cumartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
2 Temmuz Cumartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
- 02.07.2022 - 13:16
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var?
13:30 Kusatsu - Albirex Niigata Japonya J2 Ligi Bilyoner TV
14:00 Seongnam - Gangwon Güney Kore K-League Bilyoner TV
14:00 Gimpo - Gwangju Güney Kore 2.Ligi Bilyoner TV
15:00 Almere - AZ Alkmaar Hazırlık Maçı AZ Alkmaar Youtube
15:00 Feyenoord - Kopenhag Hazırlık MaçıFeyenoord Youtube
15:00 Roda - Anderlecht Hazırlık Maçı Anderlecht Youtube
15:00 Sion - Dinamo Kiev Hazırlık Maçı Dinamo TV Youtube
15:00 Honka - Mariehamn Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV
16:00 PSV - Cercle Brugge Hazırlık Maçı PSV Eindhoven Youtube
16:00 Bobingen - Stuttgart Hazırlık Maçı VfB Stuttgart Youtube
16:00 Gaziantep FK - Orenburg Hazırlık Maçı Yayın yok
16:00 Jonava - Suduva Litvanya A Lyga Bilyoner TV
16:00 AIK Stockholm - Mjallby İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
16:00 Dalkurd - Landskrona İsveç Superettan Bilyoner TV
16:00 Östersunds - Utsiktens İsveç Superettan Bilyoner TV
16:30 Salzburg - Olympiakos Hazırlık Maçı Salzburg Youtube
16:30 Club Brugge - Beerschot Hazırlık Maçı Club Brugge Youtube
17:00 Bolnisi - Telavi Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
17:00 Samgurali - Lokomotif Tiflis Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
17:00 Belshina - Arsenal Dzyarzhynsk Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV
17:00 AZ Alkmaar - Zwolle Hazırlık Maçı AZ Alkmaar Youtube
17:00 Jerv - Haugesund Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
17:00 Belshina - Arsenal Dzyarzhynsk Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV
17:00 Londrina - CSA Brezilya Serie B Bilyoner TV
17:00 HJK Helsinki - KuPS Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV
17:00 Oulu - VPS Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV
18:00 Banga - FK Panevezys Litvanya A Lyga Bilyoner TV
18:00 Östers - Skövde İsveç Superettan Bilyoner TV
18:00 Lahti - Inter Turku Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV
18:30 Helsingborg - Kalmar İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
19:00 Dinamo Minsk - Isloch Minsk Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV
19:00 Bohemians 1905 - KS Crocovia Hazırlık Maçı StarMedia TV Youtube
19:00 Odds BK - Bodo Glimt Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
19:00 Dinamo Minsk - Isloch Minsk Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV
19:30 Fenerbahçe - Partizan Hazırlık Maçı TRT Spor
20:00 Riteriai - Kauno Zalgiris Litvanya A Lyga Bilyoner TV
21:45 Sligo Rovers - Shelbourne İrlanda Premier Ligi Bilyoner TV
22:00 Palestino - Union Espanola Şili Primera Ligi Bilyoner TV
22:00 Ituano - Criciuma Brezilya Serie B Bilyoner TV
22:30 Fluminense - Corinthians Brezilya Serie A Bilyoner TV
22:30 Juventude - Atletico Mineiro Brezilya Serie A Bilyoner TV