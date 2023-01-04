Galatasaray-Ankaragücü maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe'nin kazandığı haftada derbi öncesi liderliğini kaybetmek istemeyen Galatasaray, Ankaragücü'nü yenmenin planlarını yapıyor.

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde Ankaragücü'nü konuk edecek.

Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 33 puanla zirve yarışı veriyor.

Geride kalan 15 müsabakada dörder galibiyet ve beraberlik ile 7 yenilgi gören sarı-lacivertliler ise elde ettiği 16 puanla haftaya 13. sırada girdi.

Galatasaray'da 6 eksik

Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalıları Sacha Boey ve Sergio Oliveira ile sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir ve Mathias Ross ve özel izinle ülkesine dönen Lucas Toreira Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyecek.

Savunmadaki iyi performansıyla dikkati çeken Abdülkerim Bardakcı ile hücumdaki etkili ayakları Kerem Aktürkoğlu ve Dries Mertens, çarşamba günkü karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Midtsjö, Berkan, Rashica, Mertens, Kerem, Gomis

Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler, Taylan, Pedrinho, Zahid, Emre Kılınç, Sowe, Jese