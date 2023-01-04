Petrol
81.96
-0.47%
Euro
19.8317
0.33%
Dolar
18.742
0.11%
Altın
1.11
0.43%
Borsa
5627
0.61%
Bitcoin
317.594
-0.18%
BTXN Coin
6.90
7.47%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Galatasaray-Ankaragücü maçının muhtemel 11'leri

    Fenerbahçe'nin kazandığı haftada derbi öncesi liderliğini kaybetmek istemeyen Galatasaray, Ankaragücü'nü yenmenin planlarını yapıyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2023 - 08:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Galatasaray-Ankaragücü maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde Ankaragücü'nü konuk edecek.

    Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

    Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 33 puanla zirve yarışı veriyor.

    Geride kalan 15 müsabakada dörder galibiyet ve beraberlik ile 7 yenilgi gören sarı-lacivertliler ise elde ettiği 16 puanla haftaya 13. sırada girdi.

    Galatasaray'da 6 eksik

    Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalıları Sacha Boey ve Sergio Oliveira ile sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir ve Mathias Ross ve özel izinle ülkesine dönen Lucas Toreira Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyecek.

    Savunmadaki iyi performansıyla dikkati çeken Abdülkerim Bardakcı ile hücumdaki etkili ayakları Kerem Aktürkoğlu ve Dries Mertens, çarşamba günkü karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

    Galatasaray-Ankaragücü maçının muhtemel 11 leri #1

    Muhtemel 11'ler

    Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Midtsjö, Berkan, Rashica, Mertens, Kerem, Gomis

    Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler, Taylan, Pedrinho, Zahid, Emre Kılınç, Sowe, Jese


    Köydeki evleri bir gecede soyan hırsızlar yakalandı
    3. Sayfa

    Köydeki evleri bir gecede soyan hırsızlar yakalandı

    Dünyanın En Büyük Teknoloji Şirketine Ortak Olun!
    Advertorial

    Dünyanın En Büyük Teknoloji Şirketine Ortak Olun!

    Hande Yener: Çok tıklananların konseri yok
    Magazin

    Hande Yener: Çok tıklananların konseri yok

    Görüş Bildir