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    20 Temmuz Çarşamba 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 20.07.2022 - 10:58
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    20 Temmuz Çarşamba 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    Futbol Hazırlık Maçı Kawasaki Frontale - PSG takımları karşı karşıya geliyor. 20.07.2022 | Çarşamba günü saat 13:30 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports 2 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

    Futbol Hazırlık Maçı Braga - Nice takımları karşı karşıya geliyor. 20.07.2022 | Çarşamba günü saat 15:00 ile başlayacak müsabaka, Nice Youtube aracılığıyla naklen yayınlanacak.

    Futbol Hazırlık Maçı BB Erzurumspor - Ümraniyespor takımları karşı karşıya geliyor. 20.07.2022 | Çarşamba günü saat 17:00 ile başlayacak müsabaka, Yayın Yok aracılığıyla naklen yayınlanacak.

    Futbol UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Dinamo Kiev - Fenerbahçe takımları karşı karşıya geliyor. 20.07.2022 | Çarşamba günü saat 21:00 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports 1 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

    Futbol Corendon Airlines Cup Hull City - Leicester City takımları karşı karşıya geliyor. 20.07.2022 | Çarşamba günü saat 21:45 ile başlayacak müsabaka, TV 8 Buçuk, Leicester City Youtube aracılığıyla naklen yayınlanacak.

    Futbol UEFA Kadinlar Avrupa Şampiyonasi İngiltere - İspanya takımları karşı karşıya geliyor. 20.07.2022 | Çarşamba günü saat 22:00 ile başlayacak müsabaka, TRT Spor, UEFA.tv aracılığıyla naklen yayınlanacak.


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