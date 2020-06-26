Dolar
6.8563
0.0043%
Euro
7.7013
0.1078%
Altın
1768.44
0.2806%
Borsa
114668.41
0.4638%
G. Altın
389.707
0.2363%
Bitcoin
62751.81
-2.4791%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 25 C

    200. maçına çıkan Atiba'ya plaket verildi

    Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı formayla 200. maçına çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 26.06.2020 - 20:51
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    200. maçına çıkan Atiba'ya plaket verildi #1

    2013 yılından bu yana Beşiktaş'ta oynayan ve şimdiden adını efsaneler arasına yazdıran Atiba Hutchinson'ın gurur günü.

    Siyah-beyazlı formayla 200. maçına çıkan Kanadalı futbolcuya, karşılaşma öncesi plaket verildi.

    Ortaya koyduğu futbolla ve efendi kişiliğiyle taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan 37 yaşındaki oyuncunun, gelecek sezon da Beşiktaş'ta kalması bekleniyor.

    200. maçına çıkan Atiba'ya plaket verildi #2

    200. maçına çıkan Atiba'ya plaket verildi #3

    Görüş Bildir