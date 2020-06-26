200. maçına çıkan Atiba'ya plaket verildi

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Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı formayla 200. maçına çıktı.

2013 yılından bu yana Beşiktaş'ta oynayan ve şimdiden adını efsaneler arasına yazdıran Atiba Hutchinson'ın gurur günü.

Siyah-beyazlı formayla 200. maçına çıkan Kanadalı futbolcuya, karşılaşma öncesi plaket verildi.

Ortaya koyduğu futbolla ve efendi kişiliğiyle taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan 37 yaşındaki oyuncunun, gelecek sezon da Beşiktaş'ta kalması bekleniyor.