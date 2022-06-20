2022-23 sezonunda hangi ligler ne zaman başlayacak? İşte tarihler!

2022-23 sezonunda hangi ligler ne zaman başlayacak? İşte tarihler!

2022-2023 sezonunda Avrupa'nın 5 büyük ligi, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Hangi ligler ne zaman başlayacak?

2021-2022 sezonu futbol anlamında oldukça heyecanlı ve hareketli anlara sahne olduktan sonra kapandı.

Kapanış maçları ve şampiyon olan takımların ardından, 2022-2023 sezonu hazırlıkları başladı.

Futbol heyecanını yaşamak için sabırsızlanan futbolseverler ise tüm liglerin ne zaman başlayacağını merak ediyor.

Bazı ligler erken başlarken, bazı liglerin geç başlayacak olması futbolseverlerin canını sıkıyor.

Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere tüm liglerin ne zaman başlayacağını merak edenler, "2022-23 sezonunda hangi ligler ne zaman başlayacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, 2022-23 sezonunda hangi ligler ne zaman başlayacak? İşte tarihler!

2022-23 sezonunda hangi ligler ne zaman başlayacak? İşte tarihler!

Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu grup aşaması 6-7 Eylül'de başlayacak ve 1-2 Kasım'da sona erecek. Final ise 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Şampiyonlar Ligi maçları Exxen'de yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk grup maçları 8 Eylül'de oynanacak, son grup maçı ise 3 Kasım'da yapılacak. Final karşılaşması 31 Mayıs 2023'te Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak. Maçlar Exxen'de yayınlanacak.

UEFA Konferans Ligi

Tarihinde ikinci kez düzenlenecek UEFA Konferans Ligi'nin grup aşaması 8 Ekim'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Final mücadelesi 7 Haziran'da Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da bulunan Sinobo Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleler Exxen'de yayınlanacak.

Premier Lig

Dünyanın en çok takip edilen ligi Premier Lig 6 Ağustos'ta başlayacak ve 28 Mayıs'ta sona erecek. Premier Lig maçları beIN SPORTS ekranlarında gösterilecek.

Bundesliga

Son yıllara Bayern Münih'in ambargo koydığı Bundesliga 5 Ağustos'ta başlayıp 27 Mayıs 2023'te bitecek. Karşılaşmalar beIN SPORTS'ta yayınlanacak.

Serie A ve Ligue 1, S Sport'ta

Avrupa'nın büyük liglerinden Serie A 13 Ağustos'ta başlayacak ve 4 Haziran 2023'te sona erecek. LaLiga ise 12 Ağustos'ta başlayacak ve 4 Haziran 2023'te sona erecek. Serie A ve LaLiga yeni sezonda S Sport'ta yayınlanacak.

Dünya Kupası arası

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için liglere ara verilecek. Dünya Kupası maçları 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında oynanacak.