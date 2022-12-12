2022 Dünya Kupası'ndaki son üç maçın topu tanıtıldı! İşte 'Al Hilm' isimli top..

2022 Dünya Kupası yarı final ve final maçlarında kullanılacak yeni top tanıtıldı. İşte o top..

FIFA 2022 Dünya Kupası yarı final ve final maçlarında kullanılacak yeni top Al Hilm'i tanıttı.

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda sona gelinirken oynanacak olan son 3 maçta kullanılacak top futbolseverlere tanıtıldı.

Türkçe'de rüya anlamına gelen "Al Hilm" isimli top Fransa - Fas ve Arjantin - Hırvatistan maçları ve final maçında kullancılacak.

'Al Hilm' topu ofsayt kararlarını daha hızlı ve daha doğru vermeye yardımcı olan iletişim teknolojisine sahip.

İşte 2022 Dünya Kupası son 3 maçında kullanılacak o top..