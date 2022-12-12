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- 2022 Dünya Kupası'ndaki son üç maçın topu tanıtıldı! İşte 'Al Hilm' isimli top..
2022 Dünya Kupası'ndaki son üç maçın topu tanıtıldı! İşte 'Al Hilm' isimli top..
2022 Dünya Kupası yarı final ve final maçlarında kullanılacak yeni top tanıtıldı. İşte o top..
- 12.12.2022 - 10:20
- Güncelleme : 12.12.2022 - 10:29
FIFA 2022 Dünya Kupası yarı final ve final maçlarında kullanılacak yeni top Al Hilm'i tanıttı.
Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda sona gelinirken oynanacak olan son 3 maçta kullanılacak top futbolseverlere tanıtıldı.
Türkçe'de rüya anlamına gelen "Al Hilm" isimli top Fransa - Fas ve Arjantin - Hırvatistan maçları ve final maçında kullancılacak.
'Al Hilm' topu ofsayt kararlarını daha hızlı ve daha doğru vermeye yardımcı olan iletişim teknolojisine sahip.
İşte 2022 Dünya Kupası son 3 maçında kullanılacak o top..