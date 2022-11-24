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    2022 FIFA Dünya Kupası Brezilya - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

    2022 FIFA Dünya Kupası'nda favori takımlardan biri olan Brezilya, Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. İşte maça ait detaylar...
    • 24.11.2022 - 12:22
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    2022 FIFA Dünya Kupası Brezilya - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

    Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda Güney Amerika temsilcisi Brezilya, Sırbistan ile mücadele edecek.

    İki takım tarihte ikinci kez karşı karşıya geliyor. Daha önce Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'nda karşılaştı. Grup aşamasındaki maçta Brezilya, 2-0'lık skorla sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

    Yıldızlarla dolu Brezilya kadrosunun nasıl bir performans sergileyeceği ise futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Maça ait detaylar arama motorlarında araştırılıyor.

    Brezilya - Sırbistan maçı ne zaman?

    2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu'ndaki Brezilya-Sırbistan karşılaşması 24 Kasım Perşembe saat 22.00'da başlayacak.

    Maç TRT 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

    Muhtemel 11'ler

    Brezilya: Allison, Danilo, Marquinhos, Silva, Sandro, Casemiro, Fred, Paqueta, Raphinha, Neymar, Richarlison

    Sırbistan: Savic, Pavlovic, Mitrovic, Milenkovic, Gudelj, Savic, Zivkovic, Kostic, Tadic, Vlahovic, Jovic

    2022 FIFA Dünya Kupası Brezilya - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? #1


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