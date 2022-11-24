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2022 FIFA Dünya Kupası Brezilya - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

2022 FIFA Dünya Kupası Brezilya - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

2022 FIFA Dünya Kupası'nda favori takımlardan biri olan Brezilya, Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. İşte maça ait detaylar...