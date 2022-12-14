2022 FIFA Dünya Kupası finalistleri belli oldu! Hangi takımlar finale çıktı? İşte final maçı takvimi!

2022 FIFA Dünya Kupası finalistleri belli oldu! Hangi takımlar finale çıktı? İşte final maçı takvimi!

2022 FIFA Dünya Kupası’nda yarı final maçlarının tamamlanmasıyla final takvimi de belli oldu. Peki finale hangi takımlar çıktı? İşte final eşleşmesi ve maçın detayları...

Katar’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda büyük final için nefesler tutuldu. Yarı final maçlarının tamamlanmasının ardından finalistler belli oldu.

Dünya Kupası’na C grubunda başlayan Arjantin, ilk maçında Suudi Arabistan karşısında 2-1 yenilgiye uğradı. İkinci maçında Meksika’yı, üçüncü maçında da Polonya’yı mağlup ederek son 16 turuna çıktı. Avustralya’yı 2-1 mağlup eden Arjantin, çeyrek finalde Hollanda’yı penaltılarda eledi.

Messi öncülüğünde Arjantin, turnuva tarihi boyunca 6. kez final maçını oynamaya hak kazandı. Mavi-beyazlılar, Hırvatistan ile karşılaştığı yarı final maçında 3-0 galip gelerek ilk finalist oldu.

İlk maçında Avustralya’yı 4-1 yenen Fransa, ikinci maçında da Danimarka’yı 2-1 yenerek son 16 turuna çıktı. Ardından Polonya’yı 3-1’lik skorla yenen Fransa, çeyrek finalde İngiltere’yi 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Dünya Kupası’nın son şampiyonu Fransa, turnuva tarihi boyunca 4. kez final maçını oynamaya hak kazandı. Mbappe öncülüğünde Fransa, yarı final karşılaşmasında, turnuvada bu yıl tarih yazan Fas’ı mağlup ederek ikinci finalist oldu.

Arjantin – Fransa final maçı ne zaman?

2022 FIFA Dünya Kupası’nın büyük final maçı Arjantin ve Fransa arasında gerçekleşecek. Mücadele 18 Aralık 2022 Pazar günü saat 18:00’de Lusail Stadı'nda başlayacak.