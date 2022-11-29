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2022 FIFA Dünya Kupası Hollanda - Katar maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler!

2022 FIFA Dünya Kupası Hollanda - Katar maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler!

Dünya Kupası A Grubu'nda Hollanda, Katar ile karşı karşıya gelecek. Peki Hollanda - Katar maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'leri...