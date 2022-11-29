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    2022 FIFA Dünya Kupası Hollanda - Katar maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler!

    Dünya Kupası A Grubu'nda Hollanda, Katar ile karşı karşıya gelecek. Peki Hollanda - Katar maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'leri...
    • 29.11.2022 - 11:49
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    2022 FIFA Dünya Kupası Hollanda - Katar maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler!

    Bu yıl Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası maçlarında heyecan devam ediyor. Gruplardaki son maçlar oynanacak.

    2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Hollanda, Katar ile mücadelece edecek. Büyük karşılaşma heyecanla bekleniyor.

    Oynadığı 2 maçla 4 puan kazanan Hollanda, A Grubu'nda liderlik koltuğunda oturuyor. Henüz puan alamayan Katar ise turnuvaya grup aşamasında veda edecek.

    Hollanda, Katar'ı mağlup etmesi ya da berabere kalması durumunda son 16 turuna yükselecek. İşte merakla beklenen Hollanda - Katar maçının detayları...

    Hollanda - Katar maçı ne zaman, hangi kanalda?

    Hollanda - Katar mücadelesi 29 Kasım 2022 (bugün) saat 18:00'da gerçekleşecek. TRT1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

    Muhtemel 11'ler

    Hollanda: Noppert; Timber, Van Dijk, Ake; Dumfries, Berghuis, F de Jong, Blind; Gakpo; Bergwijn, Memphis

    Katar: Barsham; Miguel, Khoukhi, Hassan; Mohammad, Hatem, Madibo, Al-Haydos, Ahmed; Ali, Muntari

    2022 FIFA Dünya Kupası Hollanda - Katar maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11 ler! #1


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