Giresunspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Giresunspor deplasmanına konuk olacak.

Çotanak Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve İsmail Şencan yapacak. Mücadele beIN SPORTS'yan yayınlanacak.

Ligde oynadığı son 3 maçta 2 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, 15 puanla 6. sırada yer alırken, 2'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 mağlubiyeti olan Giresunspor ise 12. basamakta bulunuyor.

İlk 11'ler

Giresunspor: Onurcan, Alper, Ramon Arias, Perez, Hayrullah, Campuzano, Murat Cem, Kuwas, Görkem, Borja, Bajic

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Josef, Gedson, Alli, Tayfur, Redmond, Weghorst