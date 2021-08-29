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    Kasımpaşa-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2021 - 09:15
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    Kasımpaşa-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

    Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Kasımpaşa - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Kasımpaşa: Harun, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan, Ben Ouannes, Sadiku, Eysseric, Hajradinovic, Yusuf, Varga, Jörgensen

    Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Feghouli, Cicaldau, Berkan, Kerem, Diagne

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