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Kasımpaşa-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor.
- Haber Merkezi
- 29.08.2021 - 09:15
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Kasımpaşa - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Kasımpaşa: Harun, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan, Ben Ouannes, Sadiku, Eysseric, Hajradinovic, Yusuf, Varga, Jörgensen
Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Feghouli, Cicaldau, Berkan, Kerem, Diagne