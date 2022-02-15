Beşiktaş - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Altay ile karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

Spor Toto Süper Lig'de futbol heyecanı, 26. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek.

Son 3 maçından beraberlikle ayrılan ve 38 puanla 8. sırada yer alan Kara Kartal, zorlu deplasmanda galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.

Puan tablosunda 19. sırada yer alan İzmir temsilcisi ise güçlü rakibini eli boş göndermenin peşinde olacak.

Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar ise Beşiktaş - Altay maçının yayın saati ve yayınlanacağı kanalı öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

Peki, Beşiktaş - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

BEŞİKTAŞ - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında, 19 Şubat Cumartesi günü Altay'ı ağırlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Beşiktaş - Altay karşılaşması beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın biletleri, 16 Şubat Çarşamba günü saat 11.00'de satışa sunulacak.

BİLET FİYATLARI